Николич прокомментировал выступление Смолова в матче с «Сочи»
Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич прокомментировал результат матча 1/4 финала Кубка России с «Сочи» (3:1). Железнодорожники вышли в полуфинал турнира.
«Мы одержали победу со счётом 3:1, мы в полуфинале Кубка, я доволен. 18 матчей «Сочи» не проигрывал дома. Что касается Смолова, он почувствовал уверенность, голы — его задача, он нападающий и должен приносить нам пользу», — приводит слова Николича «Матч ТВ».
«Сочи» на групповом этапе Кубка России одолел пермскую «Звезду» (1:0) и «Оренбург» (1:1, 4:2 — по пенальти), а в 1/8 финала переиграл «Краснодар» (2:1). В свою очередь московский «Локомотив» как участник еврокубков начал выступление в турнире с плей-офф, где на предыдущей стадии разгромил «Тамбов» (3:0).
«Локомотив» обыграл «Сочи» и вышел в полуфинал Кубка, Смолов оформил дубль
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