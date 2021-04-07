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«Интер» обыграл «Сассуоло» и увеличил отрыв от «Милана» до 11 очков

«Интер» обыграл «Сассуоло» и увеличил отрыв от «Милана» до 11 очков
Футбол / Италия 0

В матче 28-го тура итальянской Серии А миланский «Интер» переиграл «Сассуоло». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершилась со счётом 2:1.

На 10-й минуте счёт открыл нападающий «Интера» Ромелу Лукаку, ему ассистировал Эшли Янг. На 67-й минуте форвард миланцев Лаутаро Мартинес забил второй гол, результативную передачу отдал Лукаку. на 85-й минуте Хамед Траоре отыграл один мяч, ассист на счету Филипа Джуричича.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Массимилиано Иррати. Ассистенты — Мауро Вивенци и Лука Мондин. Резервный арбитр — Розарио Абиссо.

«Интер» в 29 матчах набрал 71 очков и занимает первое место в турнирной таблице Серии А. «Сассуоло» (40) находится на девятом месте. Второе место занимает «Милан» (60).

Италия - Серия А. 28-й тур
07 апреля 2021, среда. 19:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
2 : 1
Сассуоло
Сассуоло
1:0 Лукаку – 10'   2:0 Мартинес – 67'   2:1 Траоре – 85'
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