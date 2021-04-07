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Неймар дисквалифицирован на два матча Лиги 1

Неймар дисквалифицирован на два матча Лиги 1
Футбол / Франция 0

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар дисквалифицирован на две встречи французской Лиги 1 за удаление в матче 31-го тура чемпионата Франции с «Лиллем» (0:1), сообщает Get French Football News.

Напомним, на 90-й минуте Неймар получил вторую жёлтую карточку после толчка защитника «Лилля» Тьягу Джало и покинул поле. После встречи форвард парижан решил продолжить выяснение отношений в подтрибунном помещении. В окружении официальных лиц обеих команд бразилец высказал претензии к Джало и толкнул его. Тьягу бросился к Неймару, однако игрока «Лилля» удержали.

«Пари Сен-Жермен» в 31 матче набрал 63 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2020/2021. «Лилль» (66) — на первом месте.

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