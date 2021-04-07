В «Уфе» в нецензурной форме прокомментировали эпизод матча с «Ахматом»

Пресс-служба «Уфы» в «Твиттере» в нецензурной форме прокомментировала спорный эпизод в матче 1/4 финала Кубка России (0:1).
«Ку-ку [блин]! Если это не пенальти, то что это?» — говорится в сообщении пресс-службы башкирского клуба.
В матче 1/4 финала Кубка России «Ахмат» принимал «Уфу». Встреча прошла на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
На 55-й минуте встречи защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац пробил из-за пределов штрафной, голкипер «Уфы» Александр Беленов справился с ударом, отразив мяч перед собой, а полузащитник грозненцев Евгений Харин уже отправил мяч в цель.
«Ахмат» вышел в 1/2 финала Кубка России, а «Уфа» завершила своё выступление на турнире.
«Ахмат» на групповом этапе Кубка России разгромил «Знамя» (3:0) и одолел «Шинник» (1:1, 4:3 пен), а в 1/8 финала переиграл «Ростов» (1:0). В свою очередь «Уфа» в группе победила «Ленинградец» (1:0) и «Чертаново» (4:0), а на первой стадии плей-офф обыграла «Урал» (3:0).
- 7 апреля 2021
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