Тренер «Сочи»: наши судьи любят показывать карточки и держать в напряжении

Тренер «Сочи» Олег Фоменко прокомментировал результат матча 1/4 финала Кубка России с «Локомотивом» (1:3).
«Думаю, болельщикам эта игра понравилась. Обилие голов, напряжение до последних секунд. Обидно проигрывать в таких матчах. Даже вдесятером мы создали массу моментов. Немного удачи, и был бы другой результат.
Удаление Кирилла Заики — ключевой момент матча. Есть вопросы к Василию Казарцеву по жёлтым карточкам. Разная трактовка эпизодов. По первой у нас есть большие вопросы. Наши судьи любят показывать карточки и таким образом держать в напряжении», — приводит слова Фоменко «Матч ТВ».
«Сочи» на групповом этапе Кубка России одолел пермскую «Звезду» (1:0) и «Оренбург» (1:1, 4:2 — по пенальти), а в 1/8 финала переиграл «Краснодар» (2:1). В свою очередь московский «Локомотив» как участник еврокубков начал выступление в турнире с плей-офф, где на предыдущей стадии разгромил «Тамбов» (3:0).
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