«Бавария» — «ПСЖ»: Мюллер сравнял счёт
В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» принимает «Пари Сен-Жермен». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия). К 62-й минуте счёт 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Бавария» — «ПСЖ».
На 60-й минуте встречи нападающий «Баварии» Томас Мюллер сравнял счёт, забив головой после подачи полузащитника Йозуа Киммиха со штрафного.
Обслуживает встречу бригада арбитров из Испании во главе с Матеу Лаосом. Ассистенты — Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный рефери — Хавьер Эстрада Фернандес.
Ответная встреча 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария» состоится 13 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Начало встречи — в 22:00 мск.
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