«Бавария» — «ПСЖ»: Мбаппе оформил дубль и вывел гостей вперёд в счёте

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» принимает «Пари Сен-Жермен». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия). К 70-й минуте счёт 3:2 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Бавария» — «ПСЖ».

На 68-й минуте встречи нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе оформил дубль и вывел парижан вперёд в счёте.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Испании во главе с Матеу Лаосом. Ассистенты — Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный рефери — Хавьер Эстрада Фернандес.



Ответная встреча 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария» состоится 13 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Начало встречи — в 22:00 мск.