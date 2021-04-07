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«Бавария» проиграла «ПСЖ» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, Мбаппе оформил дубль

«Бавария» проиграла «ПСЖ» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, Мбаппе оформил дубль
Футбол / Лига чемпионов 0
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В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» принимала «Пари Сен-Жермен». Встреча прошла на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия) и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

На третьей минуте встречи счёт открыл нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Результативную передачу отдал форвард парижан Неймар. На 28-й минуте Маркиньос упрочил преимущество гостей в счёте, забив гол после передачи Неймара. На 37-й минуте нападающий Эрик Шупо-Мотинг сократил отставание мюнхенской команды. Во втором тайме, на 60-й минуте, форвард мюнхенцев Томас Мюллер сравнял счёт, забив головой после подачи полузащитника Йозуа Киммиха со штрафного. Через восемь минут Мбаппе оформил дубль и установил итоговый счёт встречи.

Ответная встреча 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария» состоится 13 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Начало встречи — в 22:00 мск.

Лига чемпионов. 1/4 финала. 1-й матч
07 апреля 2021, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
2 : 3
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Мбаппе – 3'   0:2 Маркиньос – 28'   1:2 Шупо-Мотинг – 37'   2:2 Мюллер – 60'   2:3 Мбаппе – 68'
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