«Бавария» проиграла «ПСЖ» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, Мбаппе оформил дубль

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» принимала «Пари Сен-Жермен». Встреча прошла на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия) и завершилась победой гостей со счётом 3:2.
На третьей минуте встречи счёт открыл нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Результативную передачу отдал форвард парижан Неймар. На 28-й минуте Маркиньос упрочил преимущество гостей в счёте, забив гол после передачи Неймара. На 37-й минуте нападающий Эрик Шупо-Мотинг сократил отставание мюнхенской команды. Во втором тайме, на 60-й минуте, форвард мюнхенцев Томас Мюллер сравнял счёт, забив головой после подачи полузащитника Йозуа Киммиха со штрафного. Через восемь минут Мбаппе оформил дубль и установил итоговый счёт встречи.
Ответная встреча 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария» состоится 13 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Начало встречи — в 22:00 мск.
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