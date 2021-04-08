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Мбаппе: тренер хотел, чтобы я заставлял игроков «Баварии» бегать, ведь им это не нравится

Мбаппе: тренер хотел, чтобы я заставлял игроков «Баварии» бегать, ведь им это не нравится
Футбол / Лига чемпионов 0
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе прокомментировал результат первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (3:2).

«В первую очередь хотелось бы отметить отличную командную работу. Я смог реализовать то, что создали мои партнёры по команде. Но не стоит забывать, что в этом противостоянии мы проведём две встречи. Мы были настроены серьёзно, чётко знали свои сильные стороны. Во втором матче мы будем атаковать с такой же решимостью.

Мне нравятся такие встречи. Я играю в Лиге чемпионов не для того, чтобы прятаться. Мне нравится брать на себя ответственность. Тренер хотел, чтобы я заставлял игроков «Баварии» бегать, потому что им это не нравится. Сегодня это сработало. Сейчас мы думаем о следующем матче чемпионата Франции, а потом будем готовиться к ответной встрече. Нам противостоит отличная команда. Это Лига чемпионов, здесь есть только сильные соперники», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

«Бавария» проиграла «ПСЖ» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, Мбаппе оформил дубль
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