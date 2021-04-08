Мбаппе: тренер хотел, чтобы я заставлял игроков «Баварии» бегать, ведь им это не нравится

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе прокомментировал результат первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (3:2).
«В первую очередь хотелось бы отметить отличную командную работу. Я смог реализовать то, что создали мои партнёры по команде. Но не стоит забывать, что в этом противостоянии мы проведём две встречи. Мы были настроены серьёзно, чётко знали свои сильные стороны. Во втором матче мы будем атаковать с такой же решимостью.
Мне нравятся такие встречи. Я играю в Лиге чемпионов не для того, чтобы прятаться. Мне нравится брать на себя ответственность. Тренер хотел, чтобы я заставлял игроков «Баварии» бегать, потому что им это не нравится. Сегодня это сработало. Сейчас мы думаем о следующем матче чемпионата Франции, а потом будем готовиться к ответной встрече. Нам противостоит отличная команда. Это Лига чемпионов, здесь есть только сильные соперники», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.
- 8 апреля 2021
-
00:38
-
00:30
-
00:29
-
00:07
-
00:01
- 7 апреля 2021
-
23:53
-
23:50
-
23:32
-
23:29
-
23:21
-
23:04
-
22:59
-
22:40
-
22:38
-
22:37
-
22:34
-
22:30
-
22:04
-
21:57
-
21:46
-
21:37
-
21:34
-
21:33
-
21:09
-
21:02
-
20:55
-
20:54
-
20:35
-
20:25
-
20:06
-
19:45
-
19:45
-
19:30
-
19:22
-
19:20