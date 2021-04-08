Почеттино оценил возможность камбэка «Баварии» в ответном матче

Главный тренер «Пари-Сен Жермен» Маурисио Почеттино прокомментировал победу в первом матче с «Баварией» (3:2).

«Я доволен результатом, отношением команды, которая оказалась в непростой ситуации, играя против лучшей команды Европы. Нужно поздравить игроков, они жертвовали собой. Попытаемся повторить такую игру.



Мой план на игру? Когда побеждаешь, всегда легче объяснить свои решения. Все думают, что ты сделал правильный выбор. Но победа — заслуга игроков, они главные герои. Но у нас будет ещё одна игра, 90 минут. Первый матч сыграли хорошо, но ответный будет сложным.



Маркиньос? Он почувствовал боль в приводящей мышце. Надеемся, что это несерьёзное повреждение и скоро он будет в строю.



Камбэк «Баварии»? Сегодня получился совсем другой результат по сравнению с первым матчем с «Барсой», преимущество минимальное. Надеемся, что наша ответная игра будет лучше, чем в том матче с «Барселоной». Но всегда есть масса деталей, которые нужно учитывать, чтобы добиться результата», — цитирует Почеттино RMC Sport.