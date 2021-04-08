Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Флик: «ПСЖ» забил три гола, практически не имея моментов

Флик: «ПСЖ» забил три гола, практически не имея моментов
Футбол / Лига чемпионов 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал поражение в матче Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен». Первая четвертьфинальная встреча прошла на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия) и завершилась победой гостей со счётом 3:2. В составе победителей дубль оформил Килиан Мбаппе и ещё один гол забил Маркиньос. За мюнхенцев забивали Эрик Шупо-Мотинг и Томас Мюллер.

«Мы могли закончить матч с другим счётом. С теми шансами, которые у нас были, мы могли бы уйти с очень хорошим результатом. «ПСЖ» забил три гола, практически не имея моментов. Однако, то как действовали мои футболисты было просто впечатляюще», — приводит слова Флика официальный сайт УЕФА.

Ответная встреча 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария» состоится 13 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Начало встречи — в 22:00 мск.

«ПСЖ» ужасно защищался, зато Неймар и Мбаппе показали класс. А «Баварии» не повезло
Абсурдный, безумный, нелогичный матч. Побольше бы таких.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021