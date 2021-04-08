«Кукуляк(Т9)». В «Уфе» объяснили скандальный твит о судействе в матче с «Ахматом»

В пресс-службе «Уфы» объяснили скандальный твит о спорном эпизоде в матче 1/4 финала Кубка России с «Ахматом». Ранее в «твиттере» клуба появилась нецензурная запись по поводу неназначенного пенальти в ворота грозненцев. Главным арбитром этой встречи был Евгений Кукуляк.

«Приносим извинения за неточность в предыдущем посте. СММ-щик хотел обратиться к арбитру: «Кукуляк(Т9)! Если это не пенальти, то что это?». Клуб принял во внимание глубокие душевные страдания сотрудника, допустившего ошибку. Он отстранён от Твиттера на 1 календарный матч», — сообщается в «твиттере» «Уфы».

В матче 1/4 финала Кубка России «Ахмат» принимал «Уфу». Встреча прошла на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Таким образом, «Ахмат» вышел в 1/2 финала Кубка России, а «Уфа» завершила своё выступление на турнире.