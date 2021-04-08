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Килиан Мбаппе установил историческое достижение в Лиге чемпионов

Килиан Мбаппе установил историческое достижение в Лиге чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» принимала «Пари Сен-Жермен». Встреча прошла на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия) и завершилась победой гостей со счётом 3:2. В составе победителей дубль оформил Килиан Мбаппе и ещё один гол забил Маркиньос. За мюнхенцев забивали Эрик Шупо-Мотинг и Томас Мюллер.

Как сообщается в «твиттере» УЕФА, в этом матче нападающий парижан Килиан Мбаппе установил рекорд Лиги чемпионов. Француз стал первым игроком в истории, кто забил 5 голов в выездных матчах 1/8 и 1/4 финала Лиги чемпионов в рамках одного сезона.

Ответная встреча 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария» состоится 13 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Начало встречи — в 22:00 мск.

«ПСЖ» ужасно защищался, зато Неймар и Мбаппе показали класс. А «Баварии» не повезло
Абсурдный, безумный, нелогичный матч. Побольше бы таких.
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