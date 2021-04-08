Неймар отреагировал на победу «ПСЖ» в матче с «Баварией»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар отреагировал на победу команды в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» Встреча прошла на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия) и завершилась победой гостей со счётом 3:2. В составе победителей дубль оформил Килиан Мбаппе и ещё один гол забил Маркиньос. Неймар в этой встрече отметился двумя результативными передачами. За мюнхенцев забивали Эрик Шупо-Мотинг и Томас Мюллер.
«Бороться до конца», — написал бразильский нападающий в своём «инстаграме».
Ответная встреча 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария» состоится 13 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Начало встречи — в 22:00 мск.
Напомним, в финальном матче Лиги чемпионов прошлого года «Бавария» обыграла «ПСЖ» со счётом 1:0.
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