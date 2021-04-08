Игрок «Валенсии» обвинил Ла Лигу после расистского скандала в матче с «Кадисом»
Футболист «Валенсии» Муктар Дьякаби выступил с критикой Ла Лиги после расистского скандала в матче с «Кадисом» в чемпионате Испании.
«Молчать — значит быть сообщником. Ла Лига, Добрый вечер», написал Дьякаби в «Твиттере».
Ранее Дьякаби обвинил защитника «Кадиса» Хуану Калу в расистском оскорблении. В первом тайме матча Дьякаби решил покинуть поле в знак протеста. Партнеры по «Валенсии» поддержали его и также ушли, однако спустя 25 минут вернулись, и игра была возобновлена. Сам Калу опровергал обвинения в расизме.
Позже на тренировке «Валенсии» состоялась акция в поддержку защитника. В акции приняли участие все игроки команды, тренер Хавьер Грасия вместе с его штабом, персонал клуба и президент «Валенсии» Анил Мурти.
«Всё это превратилось в цирк». Игрок «Кадиса» обратится в суд из-за обвинений в расизме
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