Игрок «Валенсии» обвинил Ла Лигу после расистского скандала в матче с «Кадисом»

Футболист «Валенсии» Муктар Дьякаби выступил с критикой Ла Лиги после расистского скандала в матче с «Кадисом» в чемпионате Испании.

«Молчать — значит быть сообщником. Ла Лига, Добрый вечер», написал Дьякаби в «Твиттере».

Ранее Дьякаби обвинил защитника «Кадиса» Хуану Калу в расистском оскорблении. В первом тайме матча Дьякаби решил покинуть поле в знак протеста. Партнеры по «Валенсии» поддержали его и также ушли, однако спустя 25 минут вернулись, и игра была возобновлена. Сам Калу опровергал обвинения в расизме.

Позже на тренировке «Валенсии» состоялась акция в поддержку защитника. В акции приняли участие все игроки команды, тренер Хавьер Грасия вместе с его штабом, персонал клуба и президент «Валенсии» Анил Мурти.