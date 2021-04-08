Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА по завершению всех первых встреч 1/4 финала Лиги чемпионов, прошедших на этой неделе, опубликовала список футболистов, претендующих на звание лучшего игрока недели.

Так, по итогам завершившихся встреч, на награду претендуют 4 игрока – это полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне, отметившийся голом в игре с дортмундской «Боруссией» (2:1), оформивший дубль в игре с «Ливерпулем» форвард мадридского «Реала» (1:3) Винисиус Жуниор, дважды поразивший ворота голкипера «Баварии» Мануэля Нойера нападающий «Пари-Сен Жермен» (2:3) Килиан Мбаппе, а замкнул список претендентов хавбек «Челси» Жоржиньо, на счету которого голевая передача в игре с «Порту» (2:0).

Проголосовать можно на официальном сайте УЕФА.