Д. Комбаров: у «Спартака» вполне есть шанс не только догнать, но и перегнать «Зенит»

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров поделился мнением о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.



«Шесть туров до конца и четыре очка преимущества у «Зенита». Думаю, что у «Спартака» вполне есть шанс не только догнать, но и перегнать их. В футболе всякое бывает. Хотя питерцы сейчас достаточно комфортно себя чувствуют в психологическом плане. «Зенит» всегда борется за высокие места, поэтому нервозности нет, у команды характер победителя. В этом плане им будет легче удерживать отрыв.



Доменико Тедеско пришел на пост главного тренера по ходу прошлого сезона, ему нужно было время, чтобы наиграть связки, комбинации. Сейчас команда понимает, что от неё хотят. «Спартак» показывает хороший и стабильный футбол», — цитируют Комбарова «Известия».



После 24-го тура первое место сохраняет санкт-петербургский «Зенит», который набрал 51 очко, переиграв в последнем матче «Химки» (2:0). На втором месте, отставая от лидера на 4 очка, остаётся московский «Спартак» (47), который переиграл «Ростов» (3:2).

Турнирная таблица РПЛ: «Зенит» сохранил отрыв от «Спартака», ЦСКА вернулся в четвёрку