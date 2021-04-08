Д. Комбаров: пусть Промес прилетает в Самару — я его свожу в баню

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров поделился мнением о возвращении нападающего Квинси Промеса в «Спартак».



«Думаю, возвращение Квинси Промеса влияет на игру «Спартака». Я его поздравил с возвращением, написал в «инстаграме», он меня поблагодарил. Пусть прилетает в Самару — я его свожу в баню (смеётся)», — цитируют Комбарова «Известия».



Напомним, что переход Промеса в «Спартак» состоялся 25 февраля. Стороны заключили соглашение сроком на 3,5 года, а сумма трансфера по версии Transfermarkt.de составила € 8,5 млн. В сезоне-2020/2021 Квинси Промес провёл за московский «Спартак» пять матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи.

После 24-го тура первое место сохраняет санкт-петербургский «Зенит», который набрал 51 очко, переиграв в последнем матче «Химки» (2:0). На втором месте, отставая от лидера на 4 очка, остаётся московский «Спартак» (47), который переиграл «Ростов» (3:2).