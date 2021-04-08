Жоржиньо: нельзя думать, что у «Челси» есть преимущество перед «Порту». Это будет ошибкой

Полузащитник «Челси» Жоржиньо высказался о победе в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Порту» (2:0), в котором ему удалось сделать голевой пас.



«Маунт находился в хорошей позиции, он всегда здорово открывается. Я просто увидел свободную зону и отдал ему своевременную передачу с нужной силой, чтобы он смог развернуться и забить.



Что касается «сухого» матча, это очень важно. После пяти пропущенных голов в субботу ощущения были неважные. Было очень обидно, надо было извлечь из этого урок. Понимали, что будет важно провести хороший матч в защите и не пропустить, потому что атаковать мы умеем. Все очень довольны этим результатом, но надо оставаться скромными. Нельзя думать, будто у нас есть преимущество, это будет ошибкой. Мы должны сохранять хладнокровие и оставаться сосредоточенными», — цитирует Жоржиньо пресс-служба УЕФА.



Ответный матч между «Челси» и «Порту» состоится в Севилье 13 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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