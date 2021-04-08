Юлиан Дракслер: «Бавария» всегда опасна, но у нас есть классные нападающие
Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Юлиан Дракслер прокомментировал победу в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (3:2), который прошёл накануне, 7 апреля, в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена».
«Вся команда здорово постаралась сегодня. Мы все видели, какая классная у них команда. «Бавария» всегда опасна. Но у нас классные нападающие. Поэтому мы и забили три мяча, которые помогли победить.
В ответном матче нам придётся сильно попотеть — «Бавария» опасна как с Левандовским, так и без него. Постараемся победить в Париже и пройти в следующий раунд», — приводит слова Дракслера пресс-служба УЕФА.
Ответный матч между «ПСЖ» и «Баварией» состоится в Париже на стадионе «Парк де Пренс» 13 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
«ПСЖ» ужасно защищался, зато Неймар и Мбаппе показали класс. А «Баварии» не повезло
Абсурдный, безумный, нелогичный матч. Побольше бы таких.
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