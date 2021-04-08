Полузащитник «Порту» Груич: сложно смириться с результатом матча с «Челси»

Полузащитник «Порту» Марко Груич прокомментировал поражение в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Челси».



Встреча прошла накануне, 7 апреля, в Севилье. В середине первого тайма лондонцы вышли вперёд усилиями полузащитника Мэйсона Маунта, а в концовке матча защитник синих Бенджамин Чилуэлл установил итоговый счёт — 0:2.



«Нам сложно смириться с таким результатом, потому что ещё в первом тайме мы нанесли восемь ударов по воротам, а соперник — только один. Мы показали, что у нас хорошая команда, и в ответном матче попробуем добиться нужного результата. «Порту» уже показал, что в Лиге чемпионов возможно всё при условии правильного настроя и подготовки», — цитирует Груича пресс-служба УЕФА со ссылкой на Eleven Sports.



Ответный матч между «Челси» и «Порту» состоится в Севилье 13 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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