«Крылья Советов» — «Динамо»: прямая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 17:30

Сегодня, 8 апреля, состоится матч «Крылья Советов» — «Динамо». Встреча 1/4 финала Кубка России пройдёт на стадионе «Самара Арена». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым. Помогать ему будут ассистенты Алексей Лунёв и Рустам Мухтаров. Резервный рефери — Евгений Турбин. Инспектор матча — Сергей Лапочкин.
«Крылья Советов» в 1/64 финала Кубка России разгромили «Иртыш» (5:0), затем на групповом этапе победили ставропольское «Динамо» (4:1) и «Ротор» (3:0), а в 1/8 финала переиграли «Химки» (4:0). В свою очередь «Динамо» как участник еврокубков начало выступление в турнире с плей-офф, где на предыдущей стадии победило «Спартак» (2:0).
- 8 апреля 2021
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