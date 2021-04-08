Томас Тухель: у Вернера и Хаверца был не лучший день

Главный тренер «Челси» Томас Тухель оценил игру Тимо Вернера и Кая Хаверца в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Порту» (2:0).
«Это был трудный матч для Тимо и Кая, у них был не лучший день. Мы подавали не лучшим образом, поэтому должной связи между „семёркой“ и тремя игроками атаки не было. Наши подачи были не лучшими. Я чувствовал, что два немецких футболиста, Кай и Тимо, не играют на своём лучшем уровне, поэтому хотел внести коррективы в игру заменами», — приводит слова Тухеля Mirror.
Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт открыл счёт в матче на 32-й минуте. Второй гол в ворота «Порту» забил Бенджамин Чилуэлл на 85-й минуте.
В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Челси» занимает пятое место. 10 апреля подопечные Тухеля на выезде сыграют с «Кристал Пэлас».
Видеообзор матча «Челси» — «Вест Бромвич Альбион»
- 8 апреля 2021
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