Дивеев: в РПЛ дела у «Арсенала» не складываются, но это не значит, что ЦСКА будет легко

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Кубка России с тульским «Арсеналом».
«Предыдущий выезд в Тулу сложился для нас неудачно, надеемся, что в этот раз всё пройдёт лучше. Мы всегда нацеливаемся пройти как можно дальше в Кубке и постараемся выйти в полуфинал. В чемпионате дела у «Арсенала» по-прежнему не складываются, но это не значит, что нам будет легко», — цитирует Дивеева пресс-служба ЦСКА.
Сегодня, 8 апреля, состоится матч 1/4 финала Кубка России, в котором тульский «Арсенал» примет ЦСКА. Встреча пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Старт матча – в 19:30 мск. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. В качестве ассистентов выступят Антон Кобзев и Анатолий Жабченко.
- 8 апреля 2021
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