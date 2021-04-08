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Газизов — о судействе с «Ахматом»: ошибок много, разберёмся с заявлением в ЭСК

Газизов — о судействе с «Ахматом»: ошибок много, разберёмся с заявлением в ЭСК
Футбол / Кубок России 0
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал судейство в матче 1/4 финала Кубка России с «Ахматом» (0:1).

«Сейчас разберёмся по подаче заявления в ЭСК. Ошибок много, по нашему мнению. Никто на это не реагирует. Прилично ошибались против «Уфы». Всё это не очень красиво, но ничего страшного. Это сделает нас сильнее», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В матче 1/4 финала Кубка России «Ахмат» принимал «Уфу». Встреча прошла на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. «Ахмат» вышел в 1/2 финала Кубка России, а «Уфа» завершила своё выступление на турнире.

«Ахмат» на групповом этапе Кубка России разгромил «Знамя» (3:0) и одолел «Шинник» (1:1, 4:3 пен), а в 1/8 финала переиграл «Ростов» (1:0). В свою очередь «Уфа» в группе победила «Ленинградец» (1:0) и «Чертаново» (4:0), а на первой стадии плей-офф обыграла «Урал» (3:0).

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