Газизов — о судействе с «Ахматом»: ошибок много, разберёмся с заявлением в ЭСК

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал судейство в матче 1/4 финала Кубка России с «Ахматом» (0:1).
«Сейчас разберёмся по подаче заявления в ЭСК. Ошибок много, по нашему мнению. Никто на это не реагирует. Прилично ошибались против «Уфы». Всё это не очень красиво, но ничего страшного. Это сделает нас сильнее», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В матче 1/4 финала Кубка России «Ахмат» принимал «Уфу». Встреча прошла на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. «Ахмат» вышел в 1/2 финала Кубка России, а «Уфа» завершила своё выступление на турнире.
«Ахмат» на групповом этапе Кубка России разгромил «Знамя» (3:0) и одолел «Шинник» (1:1, 4:3 пен), а в 1/8 финала переиграл «Ростов» (1:0). В свою очередь «Уфа» в группе победила «Ленинградец» (1:0) и «Чертаново» (4:0), а на первой стадии плей-офф обыграла «Урал» (3:0).
- 8 апреля 2021
-
12:46
-
12:36
-
12:32
-
12:31
-
12:05
-
12:01
-
11:54
-
11:50
-
11:41
-
11:40
-
11:36
-
11:22
-
11:22
-
11:02
-
11:00
-
10:50
-
10:40
-
10:36
-
10:25
-
10:20
-
10:12
-
10:11
-
10:07
-
09:49
-
09:48
-
09:47
-
09:33
-
09:31
-
08:50
-
08:30
-
06:18
-
04:15
-
03:55
-
03:38
-
03:13