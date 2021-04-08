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«Шахтёр» заинтересован в возвращении Паулу Фонсеки

«Шахтёр» заинтересован в возвращении Паулу Фонсеки
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека продолжает привлекать внимание других клубов в преддверии потенциального ухода из команды. Его контракт истекает этим летом.

Как сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари в «Твиттере», в услугах португальского специалиста заинтересован донецкий «Шахтёр», в котором он работал ранее. Украинский клуб всерьёз намерен вернуть бывшего тренера. Также Паулу по-прежнему интересуются «Наполи» и «Фиорентина».

Ранее сообщалось, что Фонсека отказался возглавить московский «Спартак». В конце марта появилась информация, что специалистом заинтересовался санкт-петербургский «Зенит».

Фонсека возглавлял «Шахтёр» с 2016 по 2019 год. Под его руководством «горняки» трижды стали чемпионами Украины, завоевали три Кубка и один Суперкубок страны.

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