«Шахтёр» заинтересован в возвращении Паулу Фонсеки

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека продолжает привлекать внимание других клубов в преддверии потенциального ухода из команды. Его контракт истекает этим летом.
Как сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари в «Твиттере», в услугах португальского специалиста заинтересован донецкий «Шахтёр», в котором он работал ранее. Украинский клуб всерьёз намерен вернуть бывшего тренера. Также Паулу по-прежнему интересуются «Наполи» и «Фиорентина».
Ранее сообщалось, что Фонсека отказался возглавить московский «Спартак». В конце марта появилась информация, что специалистом заинтересовался санкт-петербургский «Зенит».
Фонсека возглавлял «Шахтёр» с 2016 по 2019 год. Под его руководством «горняки» трижды стали чемпионами Украины, завоевали три Кубка и один Суперкубок страны.
- 8 апреля 2021
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