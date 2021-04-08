РФС окажет помощь в лечении футболистов с повреждениями связок

Медицинский комитет Российского футбольного союза достиг договорённости с ведущими хирургами, специализирующимися на повреждениях крестообразных связок у спортсменов, об участии в лечении футболистов российских клубов. В адрес клубов ведущих футбольных лиг отправлены письма, информирующие о том, что игроки старшего возраста (от 18 лет) могут получить бесплатную помощь в оперативном лечении подобных патологий в ведущих медицинских учреждениях Москвы, сообщает пресс-служба РФС.
На первом этапе клубам необходимо сообщить о наличии в составе футболистов с травмами передних и задних крестообразных связок, прислать медицинские заключения и данные обследований. После изучения полученных данных игрокам будет оказана консультационная помощь по тактике лечения и целесообразности хирургического вмешательства.
В случае необходимости специалисты с большим опытом лечения подобных травм проведут бесплатные операции. Имеющиеся случаи будут рассмотрены в индивидуальном порядке.
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