РФС окажет помощь в лечении футболистов с повреждениями связок

Медицинский комитет Российского футбольного союза достиг договорённости с ведущими хирургами, специализирующимися на повреждениях крестообразных связок у спортсменов, об участии в лечении футболистов российских клубов. В адрес клубов ведущих футбольных лиг отправлены письма, информирующие о том, что игроки старшего возраста (от 18 лет) могут получить бесплатную помощь в оперативном лечении подобных патологий в ведущих медицинских учреждениях Москвы, сообщает пресс-служба РФС.



На первом этапе клубам необходимо сообщить о наличии в составе футболистов с травмами передних и задних крестообразных связок, прислать медицинские заключения и данные обследований. После изучения полученных данных игрокам будет оказана консультационная помощь по тактике лечения и целесообразности хирургического вмешательства.



В случае необходимости специалисты с большим опытом лечения подобных травм проведут бесплатные операции. Имеющиеся случаи будут рассмотрены в индивидуальном порядке.

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