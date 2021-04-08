Фримпонг: учил Зинченко английскому языку. Он должен мне денег

Бывший полузащитник «Уфы» Эммануэль Фримпонг высказался об экс-партнёре по команде, хавбеке сборной Украины и «Манчестер Сити» Александре Зинченко.



«Мог ли предположить, что он будет играть за «Манчестер Сити»? Да, он очень предан своему делу. Зина — очень серьёзный парень, постоянно хочет учиться, становиться лучше, он многого заслуживает. Саша действительно приложил много усилий, чтобы стать тем, кем он сейчас является. Это не просто удача. Я очень горжусь им.



Спрашивал ли он об Англии? Да, каждую неделю. Я был одним из тех, кто учил его английскому, а он никогда не платил мне за мою работу. Напишите, что Зинченко мне должен. Мы с ним договорились, что он заплатит мне, когда уедет. Обычно я беру 2000 долларов в час. Но он мой друг, поэтому для него всего 1000. Я столько потратил времени на него! Передайте ему, это очень важно, ха-ха», — цитирует Фримпонга Sport24.

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