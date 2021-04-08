Николай Наумов: начинаю видеть в «Локомотиве» руку Николича

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал работу тренера железнодорожников Марко Николича.
«Я начинаю уже видеть руку Николича. На той базе, которую создал Сёмин, Николич ничего не разрушая в тот момент, когда у него не было времени, сейчас постепенно вводит какие-то свои чёрточки в игру. Они очень позитивные. Мне, например, нравится, как выглядит молодёжь «Локомотива». Вчера Мухин и Куликов неплохо выглядели. Рыбчинскому нашли место крайнего защитника. Он тоже здорово смотрится. Меня это радует. Этот факт я связываю не только с Николичем.
С приходом нового руководства. Когда в команде спокойствие и в клубе есть рабочий лад, на игре это сразу сказывается. Когда есть разногласие, невозможно ничего выиграть. Леонченко очень грамотно строит работу в клубе, и в результате команда заиграла», — цитирует Наумова «Советский спорт».
- 8 апреля 2021
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