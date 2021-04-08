Микель Артета — о словах Лукаса Торрейры: сейчас не стоит принимать решения

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета оценил ситуацию с полузащитником Лукасом Торрейрой, который изъявил желание вернуться в Южную Америку. Хавбек «канониров» выступает за мадридский «Атлетико» на правах аренды. Ранее стало известно, что мать Лукаса умерла от коронавируса и он попросил испанский клуб отпустить его на родину на некоторое время. Затем Торрейра сказал, что хотел бы быть ближе к дому.
«Конечно, мы связывались с ним. Мы говорили с Лукасом и знаем, насколько это было тяжёлое время для него. Он был очень привязан к матери, семья важна для него. Это трудный период в эмоциональном плане для Лукаса. Но сейчас не стоит принимать решения.
Я понимаю его чувства. Наверное, он чувствует, что должен быть рядом с семьёй. Мы осознаём, что когда приобретаем иностранца, то у него могут возникнуть трудности с адаптацией к новой культуре, языку и другим вещам. Надо уметь справляться и принимать верные решения в нужное время», — цитирует Артету Goal.
Видеообзор матча «Арсенал» — «Ливерпуль»
- 8 апреля 2021
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