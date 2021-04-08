Семшов: в «Спартак» чуть ли не каждый год звали. Может, «Зенит» перебил своим предложением

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов рассказал о предложениях, которые поступали от «Спартака» во время футбольной карьеры.



«Меня в «Спартак» чуть ли не каждый год звали. Не только Олег Иванович Романцев — после него Федотов, Черчесов, Лаудруп и Карпин. Со Станиславом Саламовичем и Валерием Георгиевичем даже встречались лично. Почему переход не состоялся? Возможно, «Зенит» всех перебил своим предложением.



Но ближе всех был «Рубин». Курбан Бекиевич даже прилетал в Москву на встречу со мной. Я думал, что он суровый, закрытый человек. Но после беседы понял: ярлыки. Очень человечный, добрый. Он понимал, что у меня семья, предстоит переезд в другой город. Рассказал всё что нужно про Казань. Объяснил, как играет «Рубин», на какой позиции меня видит. Я думал: точно перееду в Казань. Вывез вещи с базы «Динамо», с Кобелевым после тренировки попрощался. Клубы не договорились. Я остался в «Динамо», о чём, кстати, не жалею — всё-таки я выиграл с клубом медаль», — цитирует Семшова Sport24.

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