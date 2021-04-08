«Он говорил, что ничего не почувствовал». Семшов — о том, как пнул судью Фролова

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов рассказал, как в 19 лет пнул футбольного арбитра.



«Это случилось интуитивно из-за безобразного судейства. Нас тогда откровенно прибили. Мне было 19 лет, эмоции. Впрочем, судья Фролов потом говорил, что даже ничего не почувствовал.



Я не считаю судейство в России плохим. Просто мы привыкли, что судьи ошибаются специально. У нас признают ошибки, когда дело касается VAR. Он стал вредить судьям. Они доверяют VAR и теперь реже берут ответственность на себя. Раньше, когда судьи ошибались, мы не так часто обращали на это внимание. Но сейчас, когда арбитры допускают ошибки с VAR, начинаются скандалы. Думаю, VAR портит игру. Футбол — не хоккей, где допустимы большие паузы. Мы же играем, а затем возвращаемся к эпизоду, который случился 5 минут назад. Ерунда какая-то», — цитирует Семшова Sport24.

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