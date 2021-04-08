Гарет Бэйл: я видел НЛО

Вингер мадридского «Реала» Гарет Бэйл, выступающий за «Тоттенхэм Хотспур» на правах аренды, рассказал об отношении к теориям о существовании НЛО.
«Существует много теорий заговора, и есть запись НЛО, которую выложило американское правительство. Это 100% инопланетяне. 100%. Я знаю, что некоторые НЛО — это, пожалуй, секретные проделки властей. Но я сам видел НЛО», — приводит слова Бэйла Daily Star.
Гарет был отдан «Реалом» «Тоттенхэму» в аренду на сезон-2020/2021. В нынешнем сезоне АПЛ валлийский нападающий провёл 13 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи. В сезоне-2019/2020 Бэйл сыграл за «Реал» всего в 16 матчах чемпионата Испании, а в концовке соревнований часто оставался вне заявки на матчи. Контракт Гарета с «Королевским клубом» рассчитан до 30 июня 2022 года.
Один из самых влиятельных каналов о футболе и Англии в Telegram – «PRO Английский футбол». Канал, который объединил все самые важные новости, интересные факты, яркие фразы и занимательную статистику. Подпишись на английский футбол!
Дубль Гарета Бэйла – в обзоре встречи «Тоттенхэма» с «Кристал Пэлас»
- 8 апреля 2021
-
14:18
-
14:00
-
13:56
-
13:50
-
13:34
-
13:23
-
13:09
-
12:46
-
12:36
-
12:32
-
12:31
-
12:05
-
12:01
-
11:54
-
11:50
-
11:41
-
11:40
-
11:36
-
11:22
-
11:22
-
11:02
-
11:00
-
10:50
-
10:40
-
10:36
-
10:25
-
10:20
-
10:12
-
10:11
-
10:07
-
09:49
-
09:48
-
09:47
-
09:33
-
09:31