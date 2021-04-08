Гарет Бэйл: я видел НЛО

Вингер мадридского «Реала» Гарет Бэйл, выступающий за «Тоттенхэм Хотспур» на правах аренды, рассказал об отношении к теориям о существовании НЛО.

«Существует много теорий заговора, и есть запись НЛО, которую выложило американское правительство. Это 100% инопланетяне. 100%. Я знаю, что некоторые НЛО — это, пожалуй, секретные проделки властей. Но я сам видел НЛО», — приводит слова Бэйла Daily Star.

Гарет был отдан «Реалом» «Тоттенхэму» в аренду на сезон-2020/2021. В нынешнем сезоне АПЛ валлийский нападающий провёл 13 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи. В сезоне-2019/2020 Бэйл сыграл за «Реал» всего в 16 матчах чемпионата Испании, а в концовке соревнований часто оставался вне заявки на матчи. Контракт Гарета с «Королевским клубом» рассчитан до 30 июня 2022 года.

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