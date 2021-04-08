Стала известна причина, по которой боковой арбитр взял автограф у Холанда

Стала известна причина, по которой румынский линейный судья матча 1/4 финала Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и дортмундской «Боруссией» (2:1) Октавьян Шовре взял автограф у 20-летнего норвежского форварда «Боруссии» Эрлинга Холанда.



Спортивный журналист Эмануэль Рошу в своём «твиттере» сообщил, что Холанд подписал карточки, которые в дальнейшем будут выставлены на аукцион. Все собранные средства пойдут на помощь людям, больным аутизмом. Именно по этой причине Шовре хотел заполучить автограф норвежского нападающего.



Также арбитр рассказал, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси очень заинтересовался тем, что целью является благотворительность. После одного из матчей аргентинский форвард подписал для Шовре девять карточек.

Ассистент рефери матча «Ман Сити» — «Боруссия» в подтрибунке попросил автограф у Холанда