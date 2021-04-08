«Спартак» оштрафован за поведение болельщиков в матче с «Ростовом»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал о санкциях, применённых к «Ростову» и «Спартаку» по итогам матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Напомним, встреча завершилась победой красно-белых со счётом 3:2.
«У «Спартака» было использовано шесть предметов пиротехники и восемь ракетниц. Две ракетницы упали на футбольное поле. Было скандирование у одного и другого клуба. И ещё спартаковские болельщики находились на ограждении сектора.
За скандирование «Ростов» оштрафован на 70 тыс. рублей. «Спартак» за скандирование оштрафован на 100 тыс. рублей. За использование и бросание пиротехнических изделий на стадионе «Спартак» оштрафован на 260 тыс. рублей. За неправомерные действия зрителей, которые сидели на ограждениях по 117-й статье «Спартак» оштрафован на 25 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Егор Филин.
- 8 апреля 2021
-
15:51
-
15:43
-
15:14
-
14:59
-
14:57
-
14:55
-
14:48
-
14:44
-
14:40
-
14:35
-
14:30
-
14:30
-
14:18
-
14:00
-
13:56
-
13:50
-
13:34
-
13:23
-
13:09
-
12:46
-
12:36
-
12:32
-
12:31
-
12:05
-
12:01
-
11:54
-
11:50
-
11:41
-
11:40
-
11:36
-
11:22
-
11:22
-
11:02
-
11:00
-
10:50