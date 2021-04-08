КДК РФС оштрафовал ЦСКА и «Зенит» по итогам матчей 24-го тура

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал о санкциях, применённых к «Зениту», ЦСКА и «Тамбову» по итогам матчей 24-го тура Российской Премьер-Лиги.
«За нарушение социальной дистанции ЦСКА оштрафован на 50 тыс. рублей. Одна дымовая шашка зажглась на трибуне ЦСКА — 10 тыс. рублей. Тамбов — штраф за петарду 10 тыс. рублей.
За скандирование нецензурных выражений «Зенит» оштрафован на 90 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Егор Филин.
Первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сохраняет санкт-петербургский «Зенит», который набрал 51 очко, переиграв в последнем матче «Химки» (2:0). На 4-е место благодаря победе над «Тамбовом» (2:1) поднялся московский ЦСКА (43).
- 8 апреля 2021
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