Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Арсенал» — «Славия». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

КДК РФС оштрафовал ЦСКА и «Зенит» по итогам матчей 24-го тура

КДК РФС оштрафовал ЦСКА и «Зенит» по итогам матчей 24-го тура
Футбол / РПЛ 0

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал о санкциях, применённых к «Зениту», ЦСКА и «Тамбову» по итогам матчей 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

«За нарушение социальной дистанции ЦСКА оштрафован на 50 тыс. рублей. Одна дымовая шашка зажглась на трибуне ЦСКА — 10 тыс. рублей. Тамбов — штраф за петарду 10 тыс. рублей.

За скандирование нецензурных выражений «Зенит» оштрафован на 90 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Егор Филин.

Первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сохраняет санкт-петербургский «Зенит», который набрал 51 очко, переиграв в последнем матче «Химки» (2:0). На 4-е место благодаря победе над «Тамбовом» (2:1) поднялся московский ЦСКА (43).

«Спартак» оштрафован за поведение болельщиков в матче с «Ростовом»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021