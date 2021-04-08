Пол Мерсон — о поражении «Арсенала» от «Ливерпуля»: это худшее, что я видел

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Пол Мерсон прокомментировал поражение «канониров» в матче английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» со счётом 0:3.
«Это худшее, что я видел. Люди будут говорить о временах Унаи Эмери и концовке периода Арсена Венгера, но я ничего такого не увидел. Я видел лишь перекатывание мяча назад голкиперу и выбивание обратно.
Когда Артета и Моуринью проигрывают, то ведут себя по-разному. Артета берёт вину на себя, а Моуринью критикует игроков. Но думают они об одном и том же. Моуринью просто говорит это. Разница между ними в том, что один тренер уже давно работает и выиграл всё в футболе», — приводит слова Мерсона Daily Mail.
В турнирной таблице АПЛ «Арсенал» занимает 10-е место.
Видеообзор матча «Арсенал» — «Ливерпуль»
- 8 апреля 2021
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