Два футболиста «Алании» получили дисквалификации после матча с «Волгарём»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал о санкциях, применённых к игрокам «Алании» по итогам матча 34-го тура Футбольной национальной лиги с «Волгарём» (0:1).



«Хадарцев проявил агрессивное поведение на поле и был удален. Он принес извинения, поэтому дисквалификация на три игры. Зураев удалён за нецензурную брань в адрес соперника. Дисквалификация на две игры», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Егор Филин.



В матче 34-го тура Футбольной национальной лиги «Волгарь» принимал «Аланию». Встреча проходила на стадионе «Центральный» в Астрахани и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Полузащитник «Волгаря» Александр Болонин на 89-й минуте забил мяч в ворота владикавказского клуба со своей половины поля.

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