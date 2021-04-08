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Футболиста «Челябинска» дисквалифицировали на два матча за бросок мячом в лицо соперника

Футболиста «Челябинска» дисквалифицировали на два матча за бросок мячом в лицо соперника
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал о санкциях, применённых к игроку «Челябинска» Илье Сальникову по итогам матча 17-го тура ПФЛ с «КАМАЗом» (1:3).

«Илья Сальников из «Челябинска» ударил соперника мячом в лицо и был удалён с поля. Исходя из всех обстоятельств, игрок дисквалифицирован на две игры с учётом автоматической дисквалификации», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Егор Филин.

Напомним, в матче ПФЛ «КАМАЗ» — «Челябинск» (3:1) игрок гостей кинул мяч в лицо сопернику во время вбрасывания аута. Видео эпизода стало вирусным в Сети. Инцидент с вбросом аута произошёл на 27-й минуте матча. Футболист «Челябинска» Илья Сальников вводил мяч из-за боковой, а игрок челнинской команды Роман Янушковский пытался ему помешать. В итоге Сальников бросил мяч в лицо Янушковскому, за что получил прямую красную карточку. Матч закончился со счётом 3:1, все голы были забиты во втором тайме.

Видео эпизода из ПФЛ с броском мяча в лицо сопернику стало вирусным
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