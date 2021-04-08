Такуми Минамино рассказал, как отреагировал на решение «Ливерпуля» отпустить его в аренду
Нападающий Такуми Минамино рассказал, как узнал о переходе из «Ливерпуля» в «Саутгемптон» на правах аренды.
«Это случилось в последний день трансферного окна. После тренировки, около пяти часов вечера, кажется. Мне позвонили, и всё случилось. Я вообще этого не ожидал. Пожалуй, я был удивлён больше всех, когда получил этот звонок. Но это было приятное чувство. Для меня это стало отличной возможностью. Я хотел использовать свой шанс и согласился на переход», — приводит слова Минамино официальный сайт «Саутгемптона».
Японец перешёл в «Ливерпуль» в январе 2020-го из «Ред Булл Зальцбург». «Ливерпуль» занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, «Саутгемптон» — 13-е.
Видео гола Такуми Минамино в матче с «Челси»
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