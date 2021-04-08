«Крылья Советов» — «Динамо»: стартовые составы команд

Сегодня, 8 апреля, состоится матч «Крылья Советов» — «Динамо». Встреча 1/4 финала Кубка России пройдёт на стадионе «Самара Арена». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Стали известны стартовые составы:
«Крылья Советов»: Овсянников, Чернов, Горшков, Солдатенков, Зеффан, Зиньковский, Рикарду Алвеш, Витюгов, Ежов, Сергеев, Сарвели.
Запасные: Фролов, Ломаев, Комбаров, Полуяхтов, Божин, Прищепа, Кабутов, Ефремов, Хади, Корниленко, Голенков.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Ордец, Нойштедтер, Варела Оливейра, Фомин, Грулев, Лесовой, Шиманьски, Моро, Тюкавин.
Запасные: Лещук, Будачев, Плиев, Скопинцев, Евгеньев, Каборе, Липовой, Комличенко, Игбун, Н’Жье.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым. Помогать ему будут ассистенты Алексей Лунёв и Рустам Мухтаров. Резервный рефери — Евгений Турбин. Инспектор матча — Сергей Лапочкин.
- 8 апреля 2021
-
17:18
-
17:09
-
16:45
-
16:40
-
16:33
-
16:30
-
16:20
-
15:51
-
15:43
-
15:14
-
14:59
-
14:57
-
14:55
-
14:48
-
14:44
-
14:40
-
14:35
-
14:30
-
14:30
-
14:18
-
14:00
-
13:56
-
13:50
-
13:34
-
13:23
-
13:09
-
12:46
-
12:36
-
12:32
-
12:31
-
12:05
-
12:01
-
11:54
-
11:50
-
11:41