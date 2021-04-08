«Крылья Советов» — «Динамо»: стартовые составы команд

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Сегодня, 8 апреля, состоится матч «Крылья Советов» — «Динамо». Встреча 1/4 финала Кубка России пройдёт на стадионе «Самара Арена». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Стали известны стартовые составы:

«Крылья Советов»: Овсянников, Чернов, Горшков, Солдатенков, Зеффан, Зиньковский, Рикарду Алвеш, Витюгов, Ежов, Сергеев, Сарвели.

Запасные: Фролов, Ломаев, Комбаров, Полуяхтов, Божин, Прищепа, Кабутов, Ефремов, Хади, Корниленко, Голенков.



«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Ордец, Нойштедтер, Варела Оливейра, Фомин, Грулев, Лесовой, Шиманьски, Моро, Тюкавин.

Запасные: Лещук, Будачев, Плиев, Скопинцев, Евгеньев, Каборе, Липовой, Комличенко, Игбун, Н’Жье.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым. Помогать ему будут ассистенты Алексей Лунёв и Рустам Мухтаров. Резервный рефери — Евгений Турбин. Инспектор матча — Сергей Лапочкин.