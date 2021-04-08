Игонин: Аршавин вместо Рибалты? У него есть имя, и за ним будет «Газпром», почему нет

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал уход Хавьера Рибалты с поста спортивного директора «Зенита».



«Учитывая результаты, вклад Рибалты можно оценить вполне положительно. Хотя, стоит также отметить, что в таком клубе не всё строится вокруг одной фигуры. Не стал бы выделять его отдельно, тут больше просто стоит сказать ему спасибо за такое время. «Зенит» за это время утвердился как лучшая команда РПЛ. В продолжении каких-то разговоров, кто будет дальше, когда и почему, отвечу: «Зенит» — европейское имя, а «Газпром» мировое, проблем с желающими не будет, очередь уже давно стоит. Связывать уход Рибалты с какими-то проблемами не вижу поводов. Всё это происходит не в сезон дозаявок.



Если говорить о потенциальных сменщиках, Игорь Денисов? Он одиозная личность. Не думаю, что «Зенит» готов работать с людьми такого плана. А что касается Аршавина, то почему нет? Я не вижу больших рисков, у него нет большого опыта, но у него есть основное – имя, и за ним будет стоять «Газпром». Всё равно работать будет целая команда, а не один человек. Если Аршавин захочет, он сможет стать неплохим функционером, потому что у него есть компетенции и амбиции. Насколько это будет результативно – никто не может сказать. У нас и тренеры с именем приходили в «Зенит», но не добивались результата. Казалось бы, что это является гарантией успеха, но не всё так просто», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Хавьер Рибалта покинул «Зенит»