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«Реал» хочет сохранить Рамоса, но не хочет соглашаться на его условия

«Реал» хочет сохранить Рамоса, но не хочет соглашаться на его условия
Футбол / Испания 0

Переговоры между мадридским «Реалом» и защитником «сливочных» Серхио Рамосом о новом контракте игрока по-прежнему продолжаются, и стороны не пришли к консенсусу.

В конце марта сообщалось, что «Реал» предлагает Рамосу контракт на год с понижением зарплаты на 20%, но игрок не намерен идти на уменьшение оклада и хотел бы подписать контракт либо на два года, либо по схеме «1+1».

Как сообщает Marca, позиции сторон не изменились. Рамос думал, что приближение конца контракта заставит «Реал» действовать, но клуб занимает позицию «подписывай или уходи». В клубе считают, что они могут играть и без него. При этом мадридцы по-прежнему хотят, чтобы Рамос остался.

Рамос, со своей стороны, рад видеть развитие команды, но знает, что должен скоро принять решение.

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