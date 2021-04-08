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Украинские клубы согласились закончить чемпионат раньше ради сборной

Украинские клубы согласились закончить чемпионат раньше ради сборной
Футбол / Прочие турниры 0

Чемпионат Украины по футболу завершится на неделю раньше, чтобы украинская сборная могла лучше подготовиться к Евро-2020.

Решение подтвердил исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий. «Мы получили обращение со стороны сборной Украины. После этого свои позиции высказали клубы УПЛ, и большая их часть поддержала это решение. Таким образом, 25-й тур перенесут на 5 мая, а последний, 26-й тур — на 9 мая. Это базовые даты. Окончательное решение утвердит Украинская ассоциация футбола», — цитирует Дикого Sport.ua.

Изначально последний тур должен был состояться 15 мая. После 20-ти игр с 49-ю очками в УПЛ лидирует киевское «Динамо». Донецкий «Шахтёр» — на втором месте с 42-я очками. Два украинских гранда встретятся между собой в рамках 22-го тура 17 апреля.

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