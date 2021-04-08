Украинские клубы согласились закончить чемпионат раньше ради сборной

Чемпионат Украины по футболу завершится на неделю раньше, чтобы украинская сборная могла лучше подготовиться к Евро-2020.
Решение подтвердил исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий. «Мы получили обращение со стороны сборной Украины. После этого свои позиции высказали клубы УПЛ, и большая их часть поддержала это решение. Таким образом, 25-й тур перенесут на 5 мая, а последний, 26-й тур — на 9 мая. Это базовые даты. Окончательное решение утвердит Украинская ассоциация футбола», — цитирует Дикого Sport.ua.
Изначально последний тур должен был состояться 15 мая. После 20-ти игр с 49-ю очками в УПЛ лидирует киевское «Динамо». Донецкий «Шахтёр» — на втором месте с 42-я очками. Два украинских гранда встретятся между собой в рамках 22-го тура 17 апреля.
- 8 апреля 2021
-
17:18
-
17:09
-
16:45
-
16:40
-
16:33
-
16:30
-
16:20
-
15:51
-
15:43
-
15:14
-
14:59
-
14:57
-
14:55
-
14:48
-
14:44
-
14:40
-
14:35
-
14:30
-
14:30
-
14:18
-
14:00
-
13:56
-
13:50
-
13:34
-
13:23
-
13:09
-
12:46
-
12:36
-
12:32
-
12:31
-
12:05
-
12:01
-
11:54
-
11:50
-
11:41