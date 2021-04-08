В академии львовского «Руха» произошёл пожар. Видео

В ночь на 7 апреля 2021 года в футбольной академии львовского «Руха» произошёл пожар, информирует издание «Варта1».
По данным источника, пожар вспыхнул в ивент-холле, где и находился источник возгорания. Предварительная причина происшествия — короткое замыкание электропроводки.
В результате пожара сгорело около 300 квадратных метров крыши. Пострадавших нет.
Львовский «Рух», набрав в 19 матчах 13 очков, занимает 14-е, последнее, место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. Лидирует в чемпионате Украины киевское «Динамо» (49). На втором месте — донецкий «Шахтёр» (42).
В последнем матче УПЛ, который состоялся 3 апреля, «Рух» встретился с луганской «Зарей». Встреча проходила на стадионе «Арена Львов» и завершилась со счётом 2:0 в пользу «Зари».
- 8 апреля 2021
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