Штаб «Краснодара» пополнили два тренера, помогавших Гончаренко в ЦСКА

В тренерский штаб «Краснодара» вошли Александр Ермакович и Руслан Зубик, помогавшие новому наставнику «быков» Виктору Гончаренко на его предыдущем месте работы — в московском ЦСКА.



Об уходе тренеров из стана армейцев стало известно накануне. Александр Ермакович, помимо ЦСКА, ассистировал Гончаренко ещё в БАТЭ, а Руслан Зубик работает под его руководством с 2010 года и помогал белорусу также в «Кубани», «Урале и «Уфе».

Ермаковичу 46 лет, он имеет лицензию УЕФА Pro. Зубику — 33 года.

Ранее их уход из ЦСКА прокомментировал экс-тренер армейцев Виктор Онопко: ««Это его люди, Гончаренко их привёл в ЦСКА. Тяжело судить, какие были договорённости между ЦСКА, Гончаренко, Ермаковичем и Зубиком. Это их внутренние договорённости».