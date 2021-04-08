Черевченко может уйти в «Кайрат»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко может покинуть подмосковный клуб и перейти в казахстанский «Кайрат».



Как сообщают Vesti.kz, клуб уже провёл переговоры с 46-летним тренером. Сейчас главным тренером клуба из Казахстана является 33-летний белорус Алексей Шпилевский. В качестве тренера он работал в академии немецкого «Штуттгарта», затем в системе РБ «Лейпциг» и в брестском «Динамо». В «Кайрате» — с ноября 2018 года, в прошлом году выиграл чемпионат Казахстана.

Черевченко возглавил «Химки» в сентябре прошлого года. Ранее он возглавлял тульский «Арсенал», «Балтику» и московский «Локомотив». В бытность игроком Черевченко выступал за сборную Таджикистана.

После трёх туров национального чемпионата «Кайрат» идёт на первом месте.