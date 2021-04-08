«Когда знаешь, что уезжаешь через месяц». Чорлука пошутил об уходе из «Локомотива»

Защитник и капитан московского «Локомотива» Ведран Чорлука пошутил о приближающемся уходе из стана железнодорожников. Хорват опубликовал в «Инстаграм» фото с матча 1/4 финала Кубка России с «Сочи» (3:1). На снимке Ведран кричит на партнёров по команде.
«Когда знаешь, что уезжаешь через месяц и кричишь на всех», — написал Чорлука.
Напомним, 31 марта Ведран Чорлука объявил об уходе из московского клуба.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что в услугах Чорлуки заинтересовано московское «Динамо». Для «Динамо» этот вариант является очень серьёзным: клуб привлекает многолетний опыт хорватского защитника в Российской Премьер-Лиге.
В сезоне-2020/2021 Чорлука провёл за московский «Локомотив» 26 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.
- 8 апреля 2021
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