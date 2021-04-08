Цорн отреагировал на информацию об интересе «Боруссии» и «Вест Хэма» к Ларссону

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн прокомментировал информацию об интересе дортмундской «Боруссии» и лондонского «Вест Хэма» к нападающему красно-белых Джордану Ларссону.



«Джордан владеет хорошим темпом и блестящей техникой. Не удивлён, что клубы, как «Боруссия» (Дортмунд) и «Вест Хэм», уделяют ему внимание. По возрасту, голевой статистике и своим общим показателям он подходит под запросы этих клубов. При этом нельзя забывать, что у него действующий контракт в «Спартаке» до 2023 года. Как я знаю, весь фокус внимания Джордана сейчас сосредоточен на успешное завершение сезона в РПЛ», — сказал Цорн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Ларссон пополнил «Спартак» в 2019 году, когда именно Цорн был гендиректором москвичей. Портал Тransfermarkt оценивает стоимость форварда в € 9 млн.