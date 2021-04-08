Футболисты «Зенита» устроили для Рибалты «прощальный тоннель». Видео

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта покинул команду из Санкт-Петербурга. Футболисты сине-бело-голубых устроили для испанского специалиста «прощальный тоннель».

Официальная пресс-служба «Зенита» опубликовала в своём «инстаграме» видеоролик, на котором Рибалта пробегает через коридор игроков, бьющих его его по спине.

Напомним, что Рибалта был назначен спортивным директором «Зенита» 31 июля 2018 года. Он начал профессиональную карьеру в июле 2008 года в «Торино», где работал скаутом. Через год, летом 2009 года, перешёл на аналогичную должность в «Милане», а спустя ещё два года стал главным скаутом итальянской «Новары». В 2012 году Хавьер Рибалта присоединился к «Ювентусу», где работал на протяжении пяти лет, а с 2017 года занимал должность главного скаута «Манчестер Юнайтед».